Семантическое ядро

Семантическое ядро сайта (СЯ) – это группа ключевых слов, словосочетаний, запросов, которые могут быть приведены в общую группу, отсортированные от высокочастотных, до низкочастотных. По группе слов, можно понять, к какому виду деятельности относится этот набор: товар, услуга, область.

Семантические ядра также могут быть разделены по типу, и целям («для чего») назначения: для текста, страницы, проекта (продвижение сайтов), блога, маркетинга.

Для чего нужно Семантическое Ядро

Семантика нужна для создания структуры сайта, каталога, страницы, для настройки рекламы. В отдельных случаях может понадобится для баз данных.

Создание структуры, иерархии; Оптимизация страниц; Создание плана контента; Настройка рекламы; Создание перелинковки; Расширение ассортимента.

Цель: Понять, зачем и с какой целью люди ищут информацию – понять интенты запросов. Для этого достаточно зайти в Яндекс Вордстат.

Запросы подразделяются на высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные. Семантика – это как паззл, который надо собрать. Здесь нет единого правила, что высокочастотные, для категорий, среднечастотные, для страницы, а низкочастотные для меток – это было бы серьезным ограничением. Лучшим использованием для определения семантики, будет кластер – о нем дальше.

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Составление семантического ядра (Пошаговая Инструкция)

Составление семантического ядра, начинается с определения базового частотного слова (термина). Пример: «желтая утка игрушка».

На скриншоте ниже, слева – запросы, которые вводят, справа запросы похожие на тот, который ввели.

Т.е то, что слева – это и есть семантическое ядро – ключевые слова, которые мы собираем.

Похожие запросы-синонимы, мы можем использовать для расширения семантики. Переходим на них и собираем семантику также оттуда.

Нажимаем на первый запрос справа – Плюшевая утка – можем заметить, что запросов стало больше, чем в изначальной группе. Таким образом мы расширили запрос – собрали синонимы, и можем собрать больше строк, также повторяем итерацию в этой и в других группах. Таким образом мы: подбираем, анализируем семантику.

Кластеризация-Группировка

Собрав все в одну кучу, мы должны эти запросы кластеризовать-сгруппировать. Группировать можно:

1. Смысл – рекомендую сначало сделать по смыслу, чтобы были логичные разделения, и сэкономить бюджет на кластеризации;

2. Выдача по запросам: hard, medium, soft – это алгоритмы сбора и группировки ключевых слов.

Самое удобное и часто встречающееся, это hard-кластеризация. Если по запросам, есть страницы, которые попадаются в топ-10-20-30-50, то ключевые запросы, идут в одну группу, также настраивается, сколько страниц должно быть показано для группировки, соответственно чем больше ставим цифру, тем меньше будет сайтов. Так создается кластер запросов. Программа, которой я пользуюсь – KeyAssort, которая создана только для кластеризации.

Получатся отдельные группы ключевых запросов. Далее мы делаем схематичную карту для структуры семантики.

Примеры

План структуры

По сформированной структуре, составляется план, сначало самых трафиков, потом остальных страниц:

Title; Description; Keyword; H1; H2-h3.

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h1

Желтая Мягкая Утка

h2-h3 здесь уже структура страницы



В структуре страницы, желательно делать упор на хвосты ключей, и упоминать их как можно больше на страницы, таким образом мы образуем тематичный мешок слов, который вводят люди в поисковую систему. Благодаря этому страница будет больше попадаться по низкочастотным запросам.

Чем Собрать и Сформировать СЯ?

Букварикс. Удобный сервис, в котором можно сразу собрать от 1-3 тыс. Строк бесплатно. Главное удобство в том, что строки можно собрать сразу, а не ждать сутки-двое. Стоит ежемесячная подписка всего 800 рублей.

Ahrefs. Сервис, в котором можно собрать ключевые запросы также сразу. Очень удобен для Буржа – Америка, Европа – Английских ключевиков много. Самая крупная поисковая база в мире. Только для СНГ дорогая – 69-999$ ежемес. подписка. Есть 7 дней бесплатного пробного периода. Из минусов, может выгрузить кашу, выкачанные таблицы не аккуратно отсортированны.

Keys.so. Похож на Ahrefs, только для Кириллических запросов. Стоит от 1.500р в мес. Из минусов, долго прогружаются страницы, долгое взаимодействие с запросами, в общем сайт медленный, + с интерфейсом надо будет разбираться. Но из-за базы запросов, работать с ним стоит.

KeyCollector. Самая популярная программа для сбора ключевиков. Гибкие, но в тоже время сложные настройки для новичка. Программа собирает строки на ходу из вордстата, директа, гугл планировщика и пр., работает с разными поисковыми системами: Google, Yandex, Bing, Yahoo и пр. Стоит от 2000 рублей. Дополнительно надо будет докупать XML-лимиты, Прокси, и изучать программу. Запросы может собирать несколько дней – если неправильно выставите настройки.

Мутаген. Сервис, где можно выгрузить строки, + по каждому ключу, можно отслеживать конкуренцию. Выгружайте отчеты: по ключу, домену, странице. Стоимость – за каждый ключ 0,3 р.

Словоёб. Это облегченная версия Keycollector. Функционал интерфейса простой, настроек не так много. Основную работу делает – сбор ключей из вордстата, и на этом спасибо. Бесплатная программа.

Serpstat. Сервис для сбора и анализа ключевых запросов, ссылок, динамики трафика. Более расширенный, но медленный. Проигрывает в сравнении с Ahrefs. Мало как англоязычных ключей, так и русскоязычных, анализ по ссылкам также ограниченный.

SemRUSH. Хороший конкурент Ahrefs, база меньше, но для расширения запросов – сбора дополнительных ключей – подойдет, чтобы сделать это быстро. Цена кусается: от 119.95$ в мес.

Что делать с СЯ?

Вот вы выгрузили таблицу, получили запросы, что с ними делать дальше?

Почистить от лишнего;

Кластеризовать;

Разбирать кластера поочередно, что вы можете сделать, а что не можете;

Удалить лишние кластера-группы;

В зависимости от целей, после фильтрации и анализа: создать структуру сайта, страницы, запустить рекламу в директе, гугл адсенс, таргет в соц.сетях;

Готово.

Ответы на вопросы

Что такое ся для текста? Семантика для текста – это сформированная группа ключевых слов, которая бралась и анализировалась из одного кластера.

Где находится ся сайта – Находится на страницах, категория, каталогах сайта.

Что такое ся для страницы – Тоже самое, что и семантика для текста, только для страницы мы не только обрабатываем текст, но также и внутренние ссылки, вкладки, кнопки – все данные на странице, являются семантикой страницы.

Что такое ся для проекта – Это выгруженные и обработанные запросы, которые потом будут раскладываться и структурироваться для проекта.

Как и где размещать ся на сайте – Ядро размещается на страницах. Как разместить – словами, словосочетаниями интегрировать в текст.

Сколько слов нужно в семантическом ядре – на этапе сбора, чем больше, тем лучше. Дальше надо смотреть, сколько всего получилось, если 20.000 строк, то можем убрать все запросы, кроме нулевых, останется где-то 2-3 тыс. запросов. Если запросов 100к+, то рекомендую чистить все до 3 частотностей в мес. Частотности: 0,1,2, могут вообще никогда не вводится с каким-то шансом. Если запросов мало, например 100 – обрабатываем все. Еще один метод очистки – 20/80, когда 20% семантики, дают 80% результат, т.е берем 20% первых строк, 80% удаляем.

Нужно ли ся для блога – да, нужно.

Для чего составляется список соответствия семантического ядра по страницам сайта – Чтобы было проще создавать контент для страниц.

Какой эффект для продвижения сайта? – Эффект от ядра по ключевым запросам для поискового продвижения, огромный. Суть в том, что мы оптимизируем сайт под запросы пользователей, а не берем данные из головы, таким образом мы соответствуем поисковым потребностям, из-за этого правильно спроектированный под семантику сайт будет быстрее двигаться в топ выдачи.

Необходимость и цели составления семантического ядра

Составление СЯ решает сразу пять актуальных задач:

Разработка структуры сайта. Структурированное на кластеры семантическое ядро наглядно показывает, какие именно страницы или категории должны присутствовать на интернет ресурсе в обязательном порядке. Поисковое продвижение. Достигается за счет постраничного распределения ключевых слов. Результатом становится выбор поисковиком нужно страницы, а не выдача нескольких в самом низу результатов поиска. Настройка контекстной рекламы. Увеличивает эффективность рекламной кампании в Google Ads или Яндекс.Директ или других каналах продвижения. Составление контент-плана. Выступает результатом продолжения работы над содержанием сайта посредством наполнения структуры информационными текстами. Максимальный охват целевой аудитории. Позволяет привлечь и привести на сайт каждого потенциального клиента. Главная задача – не упустить ни одного.

С некоторой долей условности перечисленные задачи делятся на две категории:

Традиционное продвижение сайта. Цель разработчика или оптимизатора интернет-ресурса – увеличение трафика путем включения страниц сайта в результаты выдачи. Такая работа носит исключительно технический характер и базируется на знании принципов работы поисковых систем. Маркетинг товаров и услуг. В этом случае добавляется коммерческая составляющая, которая выражается в увеличении объемов продаж. В этом случае требуется не только привлечь целевую аудиторию, как в традиционном SEO, но и заинтересовать потенциальных покупателей и стимулировать их к приобретению товара или услуги. Другими словами – осуществить конверсию интереса в реальные заказы. Успешное решение задачи требует увязки трех элементов: ключевые запросы, структура сайта, его наполнение с учетом потребительских ожиданий.

Механизм влияния СЧ на трафик интернет-ресурса

Формирование семантического ядра происходит за счет включения запросов, которые вводятся в поисковики пользователями. Если работа выполнена правильно, СЯ дает исчерпывающие ответы на три вопроса целевой аудитории:

Что? Какой товар или услуга интересует клиентов. Как? Какие способы и методы они используют для поиска? Зачем? В чем заключается конечная цель потенциального потребителя – сравнение, покупка, получение информации или знакомство.

Два подхода к составлению семантического ядра – плюсы и минусы

Существует два варианта ответа на вопрос, как собрать СЯ. Первый – формирование структуры семантического ядра своими силами – с применением перечисленных ранее специальных сервисов. Второй предполагает оформление заказа у специалистов. Из-за чего имеет смысл рассмотреть особенности каждого более внимательно.

Самостоятельно

Сформировать СЯ своими силами реально – написать и пошагово оптимизировать семантику сайта самостоятельно может и непрофессионал. Главный плюс такого подхода очевиден и состоит в возможности сэкономить. Минус не менее понятен: далеко не факт, что сразу получится сделать это на достойном уровне. Как следствие, достаточно часто на первых порах новички в разработке сайтов обращаются к специалистам. В этом случае удается лучше понять, как именно работает семантическое ядро, каковые правила его формирования и другие связанные с темой вопросы.

В дальнейшем часто удается перейти на полностью самостоятельную работу в данном направлении. Хотя, учитывая вполне доступные расценки на услуги сторонних специалистов, имеет смысл сосредоточиться на решении других задач, не менее важных. Например, на составлении контента для наполнения сайта. Такой подход также выглядит разумным и экономически оправданным.

Заказ у профессионалов

Настройка и сборка сайта посредством формирования семантического ядра – сравнительно сложная техническая задача. Доверить ее решение узкопрофильным специалистам – хорошее решение, как минимум, по двум причинам.

Первая – серьезное сокращение сроков разработки сайта и возможность сразу перейти к наполнению. Вторая – гарантированное качество итогового продукта в виде СЯ, не предполагающее изучение темы методом проб и ошибок, избежать чего при самостоятельной работе удается далеко не всегда.

Не стоит забывать о нескольких дополнительных достоинствах, которые также окажутся полезными и выгодными:

Получение уникального семантического ядра, разработанного с учетом персональных пожеланий клиента, специфики его сайта и актуальных требований лингвистики. Гибкая схема сотрудничества, которая предусматривает возможность самостоятельно определить, что именно входит в заказ, то есть подобрать и выбрать перечень выполняемых работ – от составления СЯ до формирования структуры сайта, настройки рекламы или получения результата в виде повышения трафика. Получение сопутствующих услуг, например, пошаговой инструкции для составления семантического ядра своими силами или разработки ТЗ для написания контента, которое предоставляется копирайтеру. Участие в формировании цены СЯ, которое достигается за счет двух предыдущих пунктов. Заказчик сам определяет состав услуги и конечную стоимость. В результате удается совместить потребности и финансовые возможности, а также не выйти за рамки имеющегося бюджета. Заключение долгосрочного договора с дополнительными скидками и другими преференциями, предназначенными постоянным или оптовым клиентам. Такой вариант сотрудничества предусматривает систематический анализ семантики сайта и регулярное внесение изменений для увеличения эффективности ресурса.

Реализовать столь внушительный перечень достоинств удается при выполнении одного дополнительного, но обязательного условия. Речь идет об обращении к серьезным специалистам, обладающим достаточной квалификацией и опытом для успешного решения стоящей перед потенциальным клиентом задачи. Сказанное значит, что выбору компании для дальнейшего сотрудничества следует уделить особенно пристальное внимание.

Образцы бесплатных готовых СЯ

Для лучшего понимания темы с целью принятия решения, как дальше работать – самостоятельно или посредством обращения к специалистам – имеет смысл изучить несколько готовых СЯ, которые предоставляются бесплатно. Для большей наглядности целесообразно взять примеры из разных сфер деятельности.

Взаимосвязь структуры сайта и СЯ

Первым и самым очевидным следствием грамотной разработки семантического ядра становится формирование структуры сайта. Причем на выходе удается добиться четкого понимания, какой именно контент необходимо для успешного продвижения интернет-ресурса и получения трафика в нужном объеме (схема показана на картинке).

Несмотря на кажущуюся простоту, чтобы добиться понятной и четкой структуры сайта, требуется произвести серьезную предварительную работу. Она включает в себя описанные выше мероприятия, хотя вполне реально воспользоваться и готовым продуктом.

При этом следует учитывать плюсы и минусы бесплатного шаблона, также перечисленные ранее. Плюс – очевидная экономия, минусы – отсутствие персонификации и учета специфики конкретного интернет-магазина мужской одежды. Например, реализуемых брендов или ориентирования только на определенную возрастную категорию. Чтоб учесть подобные нюансы, требуется оформление платного заказа. Но общее представление о сути вопроса, приведенный образец получить позволяет.

В завершение имеет смысл привести еще одну структуру – черновую – для сайта с намного большей детализацией. Она составлена для салона красоты на основании СЯ, разработанного на профессиональном уровне.

Интернет-магазин пластиковых окон

Еще один образец готового семантического ядра в полном объеме доступен для скачивания по ссылке. Размещенный ниже скриншот представляет наиболее значимую информацию, которая включает самые высокочастотные запросы по теме.

Чтобы показать глубину проработки вопроса, нужно обратить внимание на две вкладки в указанном выше файле формата .xlsx. Речь идет о лидерах тематики и основных настройках проекта. Причем для первых приведены только два десятка лидеров при общем количестве сайтов, использованных для анализа, превышающем полторы тысячи.

Общая последовательность выполненных при разработке СЯ работ имеет следующий вид:

Сбор ключевых слов с применением традиционного инструмента в виде https://wordstat.yandex.ru/. Подбор тематических подсказок. Анализ частотности по Wordstat и учет как высокочастотных, так и низкочастотных запросов. Построение и кластеризация данных. Поиск подсветки по итогам выдачи поисковика Яндекс. Определение лучших URL для кластера в результатах выдачи. Определение лидеров среди тематических сайтов. Выполняется с помощью различных инструментов – от онлайн-сервисов до специальных программ, которые нужно предварительно скачать и установить на ПК. Производить подобные работы вручную очень трудозатратно.

Приведенный пример показывает, насколько системной должна быть работа по составлению СЯ. В противном случае рассчитывать на увеличение трафика сайта, вновь создаваемого или оптимизируемого, попросту не приходится.

Образец СЯ для услуги строительства и ремонта таунхаусов

Строительная услуга оказывается компанией по ремонту недвижимости. За основу взяты высоко- и низкочастотные запросы, полученные на основании Wordstat. Общее количество кластеризованных запросов превысило 3,2 тыс., а число кластеров – три сотни заполненных полей электронной таблицы.

Параллельно с данной услугой, выполнена аналогичная работы для остальных основных запросов сайта подрядной компании. Комплексная обработка данных по каждому требует профессионального подхода с оформлением соответствующего заказа. В результате собирается СЯ, способствующее эффективному продвижению сайта.

Взаимосвязь СЯ и ТЗ копирайтера

Формирование семантического ядра – это первый, очень важный, но далеко не единственный этап составления качественного контента. Не менее серьезное значение имеет работа копирайтера, которая базируется на грамотном техническом задании. Разработка ТЗ – это услуга, сопутствующая составлению СЯ, а ее суть и актуальность показываются на следующем примере. В результате удается формировать оптимальную семантику сайта.

Шаблон технического задания копирайтеру доступен для скачивания по ссылке. Даже беглое изучение документа показывает, насколько часто он ссылается на семантическое ядро и разнообразные данные, полученные в процессе его составления. Очевидно, что ТЗ для наполнения сайта студии красоты, интернет-магазина женского белья или мебели очень различны. Актуализация подобного задания с учетом специфики ресурса крайне важна для успешного внедрения ядра в контент. Каждый сайт должен формироваться с применением индивидуального подхода к решению задачи.

5 простых рекомендаций по составлению СЯ

Серьезный опыт практической работы на рынке СЕО-услуг позволил нам разработать несколько советов, следование которым поможет как при самостоятельном составлении семантического ядра, так и при обращении к специалистам.

Совместная работа. Любой профессионал предлагает «услуги под ключ». Но это вовсе не означает отсутствие необходимости тесно контактировать на всех этапах сотрудничества. В конечном счете, результат нужен, прежде всего, заказчику. Сбор и включение в СЯ синонимов. Синонимы часто становятся простым и самым эффективным способом увеличить трафик за счет формирования дополнительных ключей. Главное – понимать и проанализировать интересы целевой аудитории. «Безжалостная» чистка. Умение найти и убрать ключевую фразу или запрос, не соответствующий специфике веб-сайта, сложно переоценить. Его грамотное применение на практике минимизирует нецелевой трафик и резко повышает КПД интернет-ресурса. Грамотный баланс между высоко- и низкочастотными запросами. Первые стоят дорого, вторые не всегда дают нужный результат. Но отказывать от них не стоит – нужно правильное использовать особенности каждой категории запросов с разной частотой. Это приходит с опытом и часто становится еще одним аргументом в пользу обращения к профессионалам. SEO работает на маркетинг, а не маркетинг на SEO. Повышение трафика не означает роста продаж. То есть идеальное СЯ – не самоцель. Главная задача заключается в коммерческих показателях – увеличении реализации или сохранении текущих показателей при сокращении стоимости лида и рекламных издержек.

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